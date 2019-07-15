Во двор ривненского предпринимателя ночью бросили гранату

Предприниматель и его жена, которые находились в доме на момент взрыва, не пострадали.

В городе Ривне полицейские устанавливают обстоятельства взрыва гранаты во дворе 60-летнего предпринимателя.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, событие произошло сегодня около 2:40. О происшествии в полицию сообщил сам пострадавший.

«По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что неизвестный, находясь возле ворот двора, бросил гранату «РГД-5». Ее обломки направили на экспертизу. Также с места происшествия изъяли запал к боеприпасу», - отмечает пресс-служба полиции.

Следственно-оперативная группа установила, что в результате взрыва поврежден фасад дома, гаражные роллетные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе.

На момент происшествия в доме находился предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в правоохранительных органах, пострадавшим оказался предприниматель Юрий Юхимчук. Его бизнес связан с сельским хозяйством и производством муки. Он является совладельцем нескольких предприятий. Криминального прошлого у мужчины нет.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.