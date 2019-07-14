Смерть двух детей от взрыва на Ривненщине: во дворе нашли еще три взрывоопасных предмета

Взрыв произошел в летней кухне хозяйства 59-летнего жителя Смыги.

13 июля около 12:00 работники скорой помощи констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва в поселке Смыга на Ривненщине. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области.

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Взрыв произошел в летней кухне хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, проживавшие в доме напротив с родителями, пришли в гости к бабушке и дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Дети открыли металлический сейф, стоявший в кухне. В нем они нашли коробку, которая оказалась взрывным устройством. Когда мальчик открыл коробку, произошел взрыв. Дети погибли на месте.

59-летнего хозяина коробки задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По фактам умышленного убийства двух и более лиц и незаконного обращения с взрывчатыми веществами и боеприпасами следователи Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование.

В ходе расследования уже установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 263 УК. Также стало известно, что дед погибших детей любил собирать металлолом, включая предметы времен Второй мировой войны.

На месте происшествия до сих пор работает следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, работники взрывотехнического отдела, ГСЧС и прокуратуры. Они осматривают место происшествия и изымают взрывоопасные предметы.

"Сейчас взрывотехники нашли еще три подобных самодельных устройства в разных помещениях хозяйства. В дальнейшем их будут обезвреживать на удаленной территории или на месте обнаружения", - пишет пресс-служба полиции.

Отмечается, что у погибших детей есть еще 15-летняя сестра, которая не пострадала.