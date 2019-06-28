В Одессе пенсионер вырезал семью соседей (фото, видео)

Трагедия произошла в одной из коммунальных квартир на территории Приморского района Одессы.

78-летний одессит, вооружившись ножом, по очереди лишил жизни семью местных жителей. Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина и ее 46-летняя дочь и зять.

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Расправившись с обеими женщинами, злоумышленник с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь, сообщает полиция Одесской области.

Очевидцами указанного происшествия стали случайные прохожие, которые срочно вызвали полицейских. Уже сразу по «горячим следам» правонарушитель был задержан.

Своей причастности к совершению преступления задержанный отрицать не стал и пояснил, что свой преступный умысел вынашивал давно, более года. Именно таким образом он решил отомстить соседям, которых длительное время подозревал в краже немалой суммы денег и ценностей из собственной квартиры.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня, по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, к операции были привлечены водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко была найдена убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве девочки задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.