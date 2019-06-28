В Одессе три десятка "титушек" угрожали расправой журналистам "Стоп коррупции" (фото)

Полиция выясняет обстоятельства нападения.

В Одессе неизвестные нарочито врезались в припаркованный автомобиль журналистов «Стоп коррупции» и угрожали им расправой.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, вчера в полицию обратилась корреспондент одного из изданий с заявлением о повреждении служебного автомобиля и угроз со стороны неизвестных лиц. В частности, в Киевском районе города злоумышленники угрожали участникам проекта журналистских расследований.

«Заявительница сообщила, что во время осуществления ими профессиональной деятельности неизвестный на автомобиле «ВАЗ» совершил преднамеренный наезд на транспортное средство съемочной группы, припаркованное возле админздания суда», - сообщили в главке.

Во время ДТП внутри автомобиля находился водитель. В результате происшествия повреждена левая боковая часть автомобиля, водитель не пострадал.

По словам заявительницы, во время этого события она и оператор находились в помещении суда.

«После их возвращения к машине подошли 30 неизвестных лиц и угрожали им физической расправой», - рассказали в управлении.

Отмечается, что сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников и обстоятельства происшествия.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщил в Facebook журналист Роман Бочкала, в Одессе совершено нападение на журналистку «Стоп коррупции» Асю Глуцкую, которая проводила расследование деятельности председателя Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина.

«Ей удалось выяснить адрес поместья одиозного судьи Чванкина, стоимостью примерно 1 млн долл. Отсняв виллу, съемочная группа поехали в Киевский райсуд, которым руководит Чванкин. Там уже ждали...», - написал Бочкала.

По его словам, неизвестные обступили автомобиль журналистов, после чего дали команду водителю «ВАЗ» врезаться в машину съемочной группы. Эти действия, по данным Бочкалы, сопровождались запугиванием. Кроме того, «титушки» назвали отель и номера, в которых остановились потерпевшие.

Бочкала считает, что нападение совершено по заказу Чванкина, который, как утверждает журналист, «тщательно прятал» свою виллу, изменив нумерацию домов, чтобы Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции не смогло установить адрес во время проверки.