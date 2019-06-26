Главный "евробляхер" Украины попался на езде по тротуару (видео)

Как можно увидеть на видео, главный "евробляхер" ехал на авто Toyota.

Смотрите видео с 07:00:

В Киеве активисты "СтопХам" сняли главного "евробляхера", лидера организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, когда он объезжал затор по тротуару.

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Видео появилось на YouTube-канале "СтопХам UA". Когда Ярошевича начали снимать, он не стал конфликтовать, попросил прощения и начал сдавать назад в пробку. Он сказал: "Извините, простите" и добавил, что спешит.

Напомним, в ноябре 2018 года лидер организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, которая координирует протесты против высокого налога на растаможку автомобилей на еврономерах, сжег свой Range Rover.