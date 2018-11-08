Лидер "евробляхеров" сжег свой Land Rover в знак протеста (видео)

Лидер "АвтоЕвроСилы" заявил, что сжигает свой автомобиль, поскольку пообещал это сделать сегодня во время акции протеста.

Лидер организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, которая координирует протесты против высокого налога на растаможку автомобилей на еврономерах, сжег свой Range Rover.

Соответствующее видео опубликовано на странице организации в Facebook.

"Когда я заявил на нашей акции о том, что сожгу свой Ленд Ровер, если не проголосуют нашу правку - это не был популизм или пиар! Это было сознательное заявление лидера, который понимает, что для большинства людей, которые купили право пользования авто на европейской регистрации за 1500€, дешевле сжечь свой автомобиль, чем его купить и растаможить по принятым сегодня законам! Как лидер громады, который ответственно относится ко всем своим заявлениям, в знак протеста сжигаю свой автомобиль!", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сообщила во время своего выступления глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, после принятия законопроекта в первом чтении было получено 94 предложения от субъектов законодательной инициативы, из которых 8 были учтены полностью, а 6 – частично.

По её словам, закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

По словам Южаниной, предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых «евроблях»), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона. Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.