Под видом врача заставлял детей раздеваться: в Черниговской области задержан рецидивист

Задержанный уже был неоднократно судим за развращение несовершеннолетних.

В Черниговской области полиция задержала мужчину, который под видом врача заставлял детей раздеваться.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его информации, еще в мае в полицию Черниговской области начали поступать сообщения о том, что неизвестный мужчина цепляется на улицах разных поселков к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.

Он отметил, что 19 июня неизвестный на улице в Ичне представился врачом, завел 9-летнюю девочку в неработающую школу, где под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал обнаженное тело девочки. По предварительным данным, насильственных действий мужчина не совершал.

«Вчера работниками полиции этот подонок был задержан. Мужчина, 1968 года рождения, житель Чернигова, ранее неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей», - уточнил Аброськин.

В частности, был судим по ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). После этих случаев с детьми работали психологи.

«Каждый день от этих подонков страдают дети, пока для каждого из нас это другие дети, но, если ничего не делать, жертвой подонков станут наши дети», - отметил Аброськин.

Он также поблагодарил за поддержку петиции закона Дарьи Лукьяненко (девочки, которую убил односельчанин в Одесской области).

«Только за вчера мы собрали 13490 подписей. Осталось чуть больше 10 тысяч. Не будьте равнодушными, давайте вместе защищать наших детей», - подчеркнул первый заместитель председателя Нацполиции.

По данным Главного управления Нацполиции в Черниговской области, мужчина, совершивший развратные действия, задержан в порядке статьи 208 УПК. Открыто производство по ч. 2 ст.156 Уголовного кодекса Украины, согласно которой эти действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет.