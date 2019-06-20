В ОБСЕ отреагировали на убийство украинского журналиста Комарова

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призывает украинские власти привлечь к ответственности лиц, виновных в убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова.

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Об этом говорится в заявлении Дезира, обнародованном на сайте ОБСЕ. «Я глубоко потрясен смертью Вадима Комарова, на которого в прошлом месяце грубо напали в Черкассах и который пострадал от серьезных травм головы», - подчеркнул Дезир.

«Я осуждаю это ужасное нападение. Лица, виновные в этом преступлении, должны быть установлены и предстать перед судом. Я повторяю свой призыв к украинской власти оперативно завершить расследование», - подчеркнул представитель ОБСЕ.

Также он выразил сожаление, что после нападения, совершенного в начале мая, правоохранительные органы до сих пор не установили виновных и не сообщили о каком-либо прогрессе в расследовании.

«Насилие и нападения на журналистов неприемлемы и должны прекратиться. Безнаказанность станет победой для тех людей, которые хотели заставить замолчать Комарова и запугать СМИ. Все страны-участницы ОБСЕ должны принять эффективные и решительные меры, чтобы прекратить безнаказанность таких преступлений», - подчеркнул Дезир.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в центре Черкасс неизвестный посреди улицы внезапно напал на Комарова и нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, но впоследствии переквалифицировала в «покушение на умышленное убийство».

Комаров находился в больнице в состоянии медицинской комы, у него была глубокая мозговая травма. Журналисту сделали две операции.

По информации депутата Черкасского горсовета Александра Радуцкого, Комаров в своих публикациях неоднократно поднимал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии № 62. Среди других тем публикаций журналиста - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Сегодня, 20 июня, после 46 дней пребывания в коме, Комаров умер.

После смерти журналиста полиция переквалифицировала дело в «умышленное убийство».