Пожары возникают в основном из-за человеческого фактора.

На Житомирщине из-за жары горят торфяники, вечером 8 июня пожарные тушили возгорание торфа в Олевском районе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, 8 июня два подразделения ГСЧС Олевского района были привлечены к тушению тлеющего торфа в с. Озеряны на землях запаса Олевской объединенной территориальной общины. На этих торфополях когда-то предприятие вело добычу торфа, а впоследствии они были переданы в распоряжение общины.

"В пожароопасный период на торфополях нередко возникают пожары, в основном из-за человеческого фактора - неосторожное обращение граждан с огнем или возгорание ширится от горящей травы. Однако тушить тлеющий торф, который залегает вглубь до 3 метров, чрезвычайно сложно", - пояснили спасатели.

На этот раз два пожарно-спасательных отделения и 10 человек личного состава с 9 до 18 часов ликвидировали пожар торфа на площади 0,02 га. Две единицы пожарной техники спасатели стационарно установили на мелиоративные каналы и обеспечили бесперебойную подачу воды на тушение торфа.

Накануне такой же пожар, выявленный лесоводами, ликвидирован с. Рудня Озерянская на Олевщине на площади 0,5 га.

В период высокого класса пожарной опасности спасатели призвали население воздержаться от разведения костра и бесконтрольного использования открытого огня.