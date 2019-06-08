В Херсоне полицейский сбил двух пешеходов

Пострадавших доставили в больницу, в полиции отметили, что "угрозы их жизни нет".

В Херсоне сотрудник полиции на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области, ДТП произошло вечером 7 июня на улице Ильи Кулика.

Отмечается, что полицейский сам сообщил об инциденте. "Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле, совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть", - говорится в сообщении.

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Пострадавших доставили в больницу, в полиции отметили, что "угрозы их жизни нет".

"Алкотестер "Драгер" в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении", - добавили в пресс-службе.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Назначено проведение служебного расследования, на время которого полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что вблизи с. Николаевка Генического района Херсонской области в результате наезда автомобиля Volkswagen на остановку общественного транспорта два человека погибли, еще один госпитализирован.