В Харьковской области 9-летний мальчик «заминировал» собственную школу, находясь на отдыхе в летнем лагере

За содеянное родителей мальчика могут привлечь к административной ответственности.

В Харьковской области 9-летний мальчик сделал ложное сообщение о минировании собственной школы, находясь на отдыхе в летнем лагере.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в учебном заведении по улице Шевченко в городе Люботин поступила в службу «102» 6 июня около 19:00.

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По указанному адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы местного отделения полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Отмечается, что всего эксперты осмотрели 800 кв. м помещений и 1000 кв. м прилегающей территории, эвакуировали одного человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Принятыми мерами работники полиции установили личность, сделавшего ложное сообщение о минировании.

По сведениям полиции, им оказался 9-летний ученик этой же школы, который сейчас находится на отдыхе в летнем лагере, расположенном в другой области Украины.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинського отделение полиции.

Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.