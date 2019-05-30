На Днепропетровщине толпа школьниц жестоко избила сверстниц

Причины и обстоятельства конфликта установит следствие.

В Каменском Днепропетровской области группа 9-классниц из школы №7 избила двух сверстниц.

Обе пострадавшие учатся в школе №35, сообщает городской портал 5692.com.ua.

"Девчонки решили выяснить отношения в одном из дворов. Обе привели с собой подруг, разница была только в количестве: с ученицей СШ №7 пришли около десяти человек, с девчонкой из 35-й школы - только одна. Последняя, понимая критичность ситуация, стала звать на помощь и пыталась вызвать полицию, но не успела", - говорится в сообщении.

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В результате инцидента девочки получили травмы, с которыми их госпитализировали в больницу. Родители пострадавших написали заявление в полицию.

В полиции сообщили, что на данный момент открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений).

"Девочки, которые получили травмы, прошли медицинское освидетельствование. Согласно заключению судмедэксперта, у них легкие телесные повреждения. Родители написали заявление в полицию. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства конфликта установит следствие. Досудебное расследование продолжается", - рассказала старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе подростки жестоко избили восьмиклассника, засняв процесс нападения на видео.