На Закарпатье в реке под мостом нашли тело девочки

Личность погибшей пока не установлена. Не исключено, что тело ребенка принесло течением реки Тиса с территории Румынии.

В Тячевском районе Закарпатской области в воскресенье вечером жители пгт Буштино обнаружили под мостом в реке Теребля тело ребенка.

Читайте такжеПод Киевом 8-летнюю девочку жестоко покусала собака

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Как говорится в сообщении, тело девочки в возрасте 8-10 лет запуталось в ветвях, которые под мост нанесла паводковая волна.

«Судя по состоянию тела, ребенок погиб минимум неделю назад, поэтому, нынешний паводок причиной смерти быть не может», - уточняют в ОГА.

В администрации добавили, что подробную дату и причину смерти устанавливают судмедэксперты.

По словам и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослава Галаса, заявлений об пропаже детей такого возраста в полицию за последние недели не поступало, поэтому личность девочки пока не установлена.

«Хотя трудно представить, что исчезновение ребенка могло пройти незамеченным. Поскольку Теребля является притоком Тисы, а в паводковые дни место обнаружения ребенка фактически находилось в дельте переполненной Тисы, возможно, тело было принесено течением Тисы с территории Румынии. Выше по течению граница между Украиной и Румынией в административных пределах Закарпатья проходит как раз по Тисе», - добавил Галас.

В ОГА также сообщили, что в настоящее время полицейские связались с румынскими коллегами по этому вопросу. Все подробности гибели ребенка устанавливают правоохранители.