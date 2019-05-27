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На Закарпатье в реке под мостом нашли тело девочки

10:45, 27 мая 2019
Происшествия
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Подробности гибели ребенка устанавливают правоохранители \ фото УНИАН

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Как говорится в сообщении, тело девочки в возрасте 8-10 лет запуталось в ветвях, которые под мост нанесла паводковая волна.

«Судя по состоянию тела, ребенок погиб минимум неделю назад, поэтому, нынешний паводок причиной смерти быть не может», - уточняют в ОГА.

В администрации добавили, что подробную дату и причину смерти устанавливают судмедэксперты.

По словам и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослава Галаса, заявлений об пропаже детей такого возраста в полицию за последние недели не поступало, поэтому личность девочки пока не установлена.

«Хотя трудно представить, что исчезновение ребенка могло пройти незамеченным. Поскольку Теребля является притоком Тисы, а в паводковые дни место обнаружения ребенка фактически находилось в дельте переполненной Тисы, возможно, тело было принесено течением Тисы с территории Румынии. Выше по течению граница между Украиной и Румынией в административных пределах Закарпатья проходит как раз по Тисе», - добавил Галас.

В ОГА также сообщили, что в настоящее время полицейские связались с румынскими коллегами по этому вопросу. Все подробности гибели ребенка устанавливают правоохранители.

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Теги: #ребенок#Закарпатье