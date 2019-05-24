На Закарпатье 3,5 лет тюрьмы получил подросток, который зарезал 15-летнего парня в 2018 году
Мукачевский горрайонный суд (Закарпатская область) сегодня вынес приговор несовершеннолетнему жителю с. Нижняя Апша Тячевского района за умышленное убийство сверстника в марте 2018 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
В частности, подросток признан виновным в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения (ч. 1 ст. 116 УК Украины).
Как говорится в сообщении, юноше назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд также постановил взыскать 1,5 млн грн морального ущерба в пользу потерпевших (по 750 тыс. грн в пользу отца и матери умершего парня).
«В судебном заседании прокурором предоставлены неопровержимые доказательства вины обвиняемого в убийстве школьника. Кроме того, прокурор просил суд учесть все представленные доказательства, признать обвиняемого виновным в умышленном в убийстве и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, среди других доказательств в судебном заседании исследованы заключение эксперта по результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в г. Львове, где четко указано, что обвиняемый осознавал значение своих действий и мог руководить ими.
«Также в заключении эксперта указано, что« на момент совершения преступления обвиняемый в состоянии психологического эффекта не находился», - добавили в пресс-службе.
В ведомстве также сообщили, что согласно вышеприведенным фактам прокуратура Закарпатской области обжалует приговор суда в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и из-за мягкости назначенного наказания.
Как сообщал УНИАН, 14 марта прошлого года 14-летний житель поселка Нижняя Апша поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте.
5 апреля суд изменил подростку меру пресечения на круглосуточный домашний арест (без применения электронных средств контроля) и отпустил его домой, несмотря на то, что, согласно предварительному решению суда, подозреваемый должен был содержаться под стражей.
Это решение суда вызвало широкий общественный резонанс и было обжаловано. Местные жители в знак протеста перекрывали трассу государственного значения «Мукачево-Рогатин-Львов». И юношу снова был взят под стражу.