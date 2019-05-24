На Закарпатье 3,5 лет тюрьмы получил подросток, который зарезал 15-летнего парня в 2018 году

Прокуратура уже заявила, что обжалует мягкий приговор несовершеннолетнему жителю села Нижняя Апша Тячевского района.

Мукачевский горрайонный суд (Закарпатская область) сегодня вынес приговор несовершеннолетнему жителю с. Нижняя Апша Тячевского района за умышленное убийство сверстника в марте 2018 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

В частности, подросток признан виновным в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения (ч. 1 ст. 116 УК Украины).

Как говорится в сообщении, юноше назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд также постановил взыскать 1,5 млн грн морального ущерба в пользу потерпевших (по 750 тыс. грн в пользу отца и матери умершего парня).

«В судебном заседании прокурором предоставлены неопровержимые доказательства вины обвиняемого в убийстве школьника. Кроме того, прокурор просил суд учесть все представленные доказательства, признать обвиняемого виновным в умышленном в убийстве и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, среди других доказательств в судебном заседании исследованы заключение эксперта по результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в г. Львове, где четко указано, что обвиняемый осознавал значение своих действий и мог руководить ими.

«Также в заключении эксперта указано, что« на момент совершения преступления обвиняемый в состоянии психологического эффекта не находился», - добавили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что согласно вышеприведенным фактам прокуратура Закарпатской области обжалует приговор суда в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и из-за мягкости назначенного наказания.

Как сообщал УНИАН, 14 марта прошлого года 14-летний житель поселка Нижняя Апша поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте.

5 апреля суд изменил подростку меру пресечения на круглосуточный домашний арест (без применения электронных средств контроля) и отпустил его домой, несмотря на то, что, согласно предварительному решению суда, подозреваемый должен был содержаться под стражей.

Это решение суда вызвало широкий общественный резонанс и было обжаловано. Местные жители в знак протеста перекрывали трассу государственного значения «Мукачево-Рогатин-Львов». И юношу снова был взят под стражу.