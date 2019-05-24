В Полтаве студент навеселе подрезал ножом пассажира троллейбуса

Мужчина получил ранение ножом в живот из-за замечания о нецензурной брани.

В Полтаве полицейские задержали нетрезвого студента одного из колледжей города, который во время конфликта в троллейбусе ранил ножом пассажира.

Об этом УНИАН сообщили в отделении полиции № 1 Полтавы.

По сведениям правоохранителей, инцидент произошел 23 мая в вечернее время.

«Двое молодых ребят навеселе ехали в кольцевом троллейбусе, громко разговаривали и нецензурно выражались. Один из пассажиров сделал им за это замечание. Между мужчинами возник спор, в результате которого один из парней нанес пассажиру удар ножом в область живота», - говорится в сообщении.

После этого злоумышленники выскочили из троллейбуса и пытались скрыться, но были задержаны работниками патрульной полиции.

Человеком, который ранил пассажира, оказался 20-летний студент одного из колледжей Полтавы.

33-летнего потерпевшего «скорая» доставила в больницу, его прооперировали.

Как сообщил начальник отделения полиции № 1 г. Полтава Сергей Махно, по данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«Молодой человек, который нанес удар ножом, задержан и находится в изоляторе временно содержания», - отметил он.

За содеянное нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.