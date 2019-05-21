В Харькове жестоко избили активиста (фото 18+)

Избитый активист "Национального Корпуса" Игорь Блохин связывает нападение со своей деятельностью в рамках инициативной группы.

Утром 21 мая в Харькове был жестоко избит активист "Национального Корпуса", лидер инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово" Игорь Блохин.

Об этом сообщается в Telegram-канале ХС/Харьков.

Инцидент произошел возле дома мужчины. Блохин связывает нападение со своей деятельностью в рамках инициативной группы.

Он рассказал, что нападавших было двое: оба в черных очках и кепках, один бил спереди, другой сзади, все удары наносили кастетами по голове, затем добивали по телу.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 20 мая неизвестные подожгли волонтерский пункт Евромайдана на площади Свободы.