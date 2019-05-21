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В Харькове жестоко избили активиста (фото 18+)

13:31, 21 мая 2019
Происшествия
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Инцидент произошел возле дома мужчины / фото dnepr24.com.ua

Утром 21 мая в Харькове был жестоко избит активист "Национального Корпуса", лидер инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово" Игорь Блохин.

Об этом сообщается в Telegram-канале ХС/Харьков.

Инцидент произошел возле дома мужчины. Блохин связывает нападение со своей деятельностью в рамках инициативной группы.

Он рассказал, что нападавших было двое: оба в черных очках и кепках, один бил спереди, другой сзади, все удары наносили кастетами по голове, затем добивали по телу.

Фото: Telegram-канал ХС/Харьков
Фото: Telegram-канал ХС/Харьков
Фото: Telegram-канал ХС/Харьков

Как сообщал УНИАН, в Харькове 20 мая неизвестные подожгли волонтерский пункт Евромайдана на площади Свободы.

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Теги: #Харьков#активист#избиениепогода в Харькове