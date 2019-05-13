Во Львове люди массово отравились угарным газом

Cреди пострадавших – четверо детей.

В ночь на понедельник, 13 мая, во Львове произошло два чрезвычайных происшествия.

Как выяснили журналисты «Фразы», в городе горели две квартиры, в результате чего пострадали люди.

Читайте такжеСтала известна причина смерти 4-летнего мальчика на Львовщине (фото)

По данным местной мэрии, в результате пожара на улице Белоцерковской четыре человек отравились угарным газом – их госпитализировали. Уточняется, что среди пострадавших – трое детей.

Еще одно ЧП произошло на улице Коновальца, где угарным газом отравились три человека, среди которых есть один ребенок.

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Жовкве Львовской области угарным газом отравились три человека, из них один ребенок 2006 года рождения.