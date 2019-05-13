В метро Киева задержали мужчину с гранатами (фото)

Две гранаты Ф-1 и три запала к ним изъяли и направили на экспертное исследование.

Полиция киевского метрополитена задержала злоумышленника, который пытался перевезти в подземке гранаты.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

«Это произошло на территории станции метро «Вокзальная». В вестибюле правоохранители заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал. В его сумке было обнаружено боеприпасы», - говорится в сообщении.

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По словам начальника управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве Михаила Никонова, правоохранители сразу пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование. Злоумышленником оказался 21-летний уроженец Черкасской, ранее не имевший проблем с законом.

Следственным отделом управления полиции метрополитена начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 36-летний житель села Чупыра Белоцерковского района Киевской области, который два года назад вернулся из зоны АТО, покончил с собой, подорвавшись на гранате.