В Черкассах жестоко избили журналиста Комарова

Известный благодаря своим публикациям на острые темы журналист находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий в Facebook.

По его словам, журналиста, избитого и с разбитой головой, сегодня около девяти утра увидели прохожие на перекрестке улиц Надпольной и Небесной Сотни. Они и вызвали «скорую».

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Депутат напоминает, что Комаров в своих публикациях неоднократно подымал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии № 62. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook подтвердил, что избитый журналист находится в тяжелом состоянии.

«Тревожная информация из Черкасс - жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Сейчас Вадим находится в реанимации в тяжелейшем состоянии. Журналист часто подымал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги», - написал Томиленко.

«Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматологов, а правоохранители должны надлежащим образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Бьют одного, а безнаказанностью пытаются запугать всех», - подчеркнул он.