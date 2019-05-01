В Мариуполе из-за взрыва газа в доме пострадали двое людей

В результате взрыва пострадали мужчина, 1940 года рождения, и женщина, 1939 года рождения.

В Мариуполе Донецкой области в результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, 1 мая в 07:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве бытового газа в жилом доме на ул. Кренкеля.

В результате взрыва пострадали мужчина, 1940 года рождения, и женщина, 1939 года рождения. Мужчина был госпитализирован.

Также сообщается, что взрыв полностью разрушил пристройку к дому и повредил перегородки комнат дома. Обстоятельства происшествия устанавливаются.