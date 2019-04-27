На оккупированной Луганщине достали тела всех 17 погибших в результате взрыва на шахте

Так называемые "власти ЛНР" объявили траур в самопровозглашенной республике.

На территории самопровозглашенной "ЛНР" на поверхность достали тела всех 17 погибших в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке.

Об этом заявил главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, сообщается в Telegram-канале Inside Donetsk.

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В "ЛНР" объявлен траур по погибшим горнякам. Жители оккупированного Луганска организовали стихийный мемориал по погибшим шахтерам.

Как сообщал УНИАН, на шахте "Схидкарбон" 25 апреля произошел взрыв метана. Как сообщила Восточная правозащитная группа, так называемые "власти ЛНР" обратились за помощью к МЧС России, однако их спасатели прибыли слишком поздно. К украинским спасателям боевики не обращались.

"НВФ "ЛНР" обратились за помощью к МЧС РФ, но отряд спасателей прибыл спустя сутки. Такое решение в НВФ «ЛНР» обосновали тем, что своими силами они справиться не могут и у них нет соответствующего оборудования", - говорится в сообщении.