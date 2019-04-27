На Житомирщине из-за усталости водителя перевернулись сразу две фуры с товаром, погиб человек (фото)

Один из водителей устал и уснул за рулем.

На Житомирщине в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулись сразу два грузовика, водитель одного погиб, а второй получил травмы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, происшествие произошло вчера в Лугинском районе на автодороге “Киев-Ковель-Ягодин”, предварительно, из-за усталости одного из водителей.

Читайте такжеНа Житомирщине потушили масштабный лесной пожар

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «MAN» с полуприцепом, 22-летний житель Волыни, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Scania» с полуприцепом под управлением 47-летнего мужчины с Ривненщины, который двигался в направлении г. Киева», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в результате аварии оба авто съехали с дороги и перевернулись. Груз, который перевозили грузовика, высыпался. Младший из водителей от полученных травм погиб на месте происшествия, другого госпитализировали в Лугинскую больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение подробностей совершения ДТП. Зафиксированные на месте происшествия обстоятельства указывают, что водитель «MAN» уснул за рулем.

Сейчас эта информация проверяется в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Расследование этого дела продолжается.