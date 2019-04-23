Во Львове на детской площадке нашли тело иностранца, мужчина оставил предсмертную записку (фото)
Во Львове на детской площадке сегодня утром обнаружили тело 39-летнего иностранца.
Читайте такжеВ Одессе задержан мужчина, убивший ножницами свою 82-летнюю бабушку
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в 06:30 на оперативную линию «102» поступило сообщение о том, что на площадке одного из дошкольных учебных заведений на улице Киевской было обнаружено тело неизвестного мужчины без признаков жизни.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшего - им оказался 39-летний иностранец.
Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «самоубийство». Назначены экспертизы.
По информации ZAXID.NET, мужчина оставил предсмертную записку, однако полиция не раскрывает ее содержания.