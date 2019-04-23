Во Львове на детской площадке нашли тело иностранца, мужчина оставил предсмертную записку (фото)

Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство.

Во Львове на детской площадке сегодня утром обнаружили тело 39-летнего иностранца.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в 06:30 на оперативную линию «102» поступило сообщение о том, что на площадке одного из дошкольных учебных заведений на улице Киевской было обнаружено тело неизвестного мужчины без признаков жизни.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшего - им оказался 39-летний иностранец.

Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «самоубийство». Назначены экспертизы.

По информации ZAXID.NET, мужчина оставил предсмертную записку, однако полиция не раскрывает ее содержания.