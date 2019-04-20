"Из России с любовью": в Ривне мужчина в футболке с провокационной надписью заблокировал движение

Мужчина, который с телескопической палкой в руках препятствовал движению автомобилей, был в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня, 20 апреля, на улице Соборная в Ривне мужчина в футболке с надписями провокационного характера и палкой в руках устроил драку с одним из водителей, сделавшим ему замечание.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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По предварительной информации, 31-летний уроженец Донецкой области демонстративно вышел на середину проезжей части дороги в футболке «From Russia with love» и телескопической палкой в руках и препятствовал движению автомобилей.

«Один из водителей, 37-летний житель, вышел и сделал мужчине замечание, после чего между ними возник конфликт, а впоследствии и драка», - рассказали в полиции.

Патрульные применили к провокатору наручники, а также вызвали следственно-оперативную группу. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его решили доставить в медучреждение для осмотра.

«После выяснения всех обстоятельств действиям мужчины будет дана соответствующая правовая оценка и принято процессуальное решение», - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, на днях 12-летняя школьница устроила танцы на капоте полицейского авто в Ривне.