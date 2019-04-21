В ДТП на Львовщине погибли 3 человека, двое ранены (фото)

Не пострадала только женщина, которая вышла из машины нарвать веток вербы на праздник.

В Сокольском районе Львовской области 20 апреля в результате лобового столкновения автомобиля Skoda Octavia с припаркованным на обочине дороги автомобилем Volkswagen Sharan на месте погибли водитель и все пассажиры Skoda Octavia, водитель и несовершеннолетняя пассажирка Volkswagen Sharan госпитализированы.

Об этом сообщает на странице в Facebook ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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Как отмечается, невредимой осталась женщина-пассажир автомобиля Volkswagen Sharan, которая вышла из припаркованного авто, чтобы нарвать веток вербы на праздник и именно в это время произошло ДТП.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:00 на трассе между селами Добрячин и Завишень. Водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу, обгоняя другую машину. В результате он совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Sharan. Все трое мужчин, которые находились в Skoda Octavia, погибли на месте», - сообщает Зинкевич.

Он также отмечает, что для деблокирования водителя и пассажирки автомобиля Volkswagen Sharan, которые были зажаты в автомобиле, спасатели применяли спецтехнику. Их обоих госпитализировали в больницу.

«Женщина-пассажир Volkswagen Sharan осталась невредимой - она как раз вышла из припаркованного на обочине авто, чтобы нарвать лозы к празднику. В машине остался водитель и 16-летняя пассажирка", - отмечается в сообщении.

В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области сообщили, что личности пострадавших и все обстоятельства ДТП устанавливаются.