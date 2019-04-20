В Одессе проверяют сообщения о минировании аэропорта, ТЦ и двух кинотеатров

Все четыре сообщения поступили на электронные адреса учреждений.

В Одессе правоохранители проверяют сообщения о минировании международного аэропорта "Одесса", торгового центра и кинотеатров.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, все четыре сообщения поступили вечером в субботу.

В частности, злоумышленники сообщили, что взрывчатка находится на гипермаркете "Метро" на проспекте Небесной сотни, в двух кинотеатрах - "Москва" на улице Варненской (в парке им. Горького) и "Родина" на улице Мечникова.

Кроме того, поступило сообщение о бомбе в международном аэропорту "Одесса".

Все четыре сообщения поступили на электронные адреса учреждений.

На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативные группы и работники ГСЧС.

Принимаются меры по эвакуации пассажиров и персонала в аэропорту, посетителей – в развлекательных учреждениях.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в полицию поступили сообщения о минировании в центре города бутика-отеля и двух ТРЦ – "Новый Привоз" (ул. Пантелеймоновская) и "Кадор" (Екатерининская). Также злоумышленники минировали городскую больницу №1 и еще два отеля. Эти сообщения, из-за которых было эвакуировано около 1,5 тысячи человек, не подтвердились.