В Лондоне водитель протаранил авто украинского посла (видео)
В Лондоне злоумышленник намеренно протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко.
Об этом сообщает Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
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«Около 10 часов утра в субботу, 13 апреля, служебный автомобиль посла Украины в Великобритании был намеренно протаранен, когда он стоял на стоянке перед зданием посольства Украины», - сказано в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия вызвали полицию, и автомобиль подозреваемого был заблокирован.
«Однако, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил машину посла. В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю преступника. Преступник был задержан и доставлен в полицейский участок», - сообщили в посольстве.
Никто из сотрудников посольства не пострадал.
Полиция устанавливает личность злоумышленника и мотивы нападения.
10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR— Hiroaki Katayama (@KatayamaHiroaki) April 13, 2019