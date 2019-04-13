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В Лондоне водитель протаранил авто украинского посла (видео)

18:26, 13 апреля 2019
Происшествия
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В Лондоне злоумышленник намеренно протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании / фото УНИАН

Об этом сообщает Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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«Около 10 часов утра в субботу, 13 апреля, служебный автомобиль посла Украины в Великобритании был намеренно протаранен, когда он стоял на стоянке перед зданием посольства Украины», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия вызвали полицию, и автомобиль подозреваемого был заблокирован.

«Однако, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил машину посла. В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю преступника. Преступник был задержан и доставлен в полицейский участок», - сообщили в посольстве.

Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Полиция устанавливает личность злоумышленника и мотивы нападения.

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Теги: #Лондон#посол Украины