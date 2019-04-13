В Лисичанске на предприятии произошел взрыв, погибла женщина (видео)
14:20, 13 апреля 2019Происшествия
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В результате взрыва разрушено фасадную стену цеха.
В Лисичанске на предприятии произошел взрыв / фото lisichansk.com.ua
В Лисичанске на предприятии произошел взрыв, погибла женщина.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сегодня в службу спасения «101» поступила информация о взрыве технологического оборудования в цехе производства кісного клея на ТВД “Лисичанский желатиновый завод”.
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В результате взрыва разрушено фасадную стену.
Во время разбора завалов найдено погибшую женщину, работника предприятия.
От ГСЧС на месте работает 5 единиц техники и 21 человек.
На желатиновой заводе в Лисичанске произошел взрыв, погибла женщина
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