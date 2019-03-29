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На Днепропетровщине взорвался жилой дом, еще три здания повреждены (фото)

20:08, 29 марта 2019
Происшествия
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Причина взрыва пока точно не установлена / Фото: сайт "056"

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Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, передает сайт "056".

Около четырех часов вечера в поселке городского типа в частном дворе прогремел взрыв. В результате было полностью разрушено здание, а взрывная волна повредила еще три дома. Причина взрыва пока точно не установлена.

«Похоже на бытовой газ, но устанавливают правоохранители. Взрыв был без горения», - сообщила Гречищева.

Пострадал владелец дома, которого госпитализировали в Покровскую больницу. Предварительно мужчине поставили такие диагнозы, как: закрытая черепная мозговая травма, ушиб головного мозга, термические ожоги. Состояние стабильно тяжелое.

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Теги: #Днепропетровщина#взрыв