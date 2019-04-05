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После долгого простоя с одесского пляжа уберут буксир контрабандистов (видео)

13:56, 05 апреля 2019
Происшествия
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Пока длилась бюрократическая волокита, из пробоины выливалось в море масло и топливо, а мародеры - забрали с судна приборы и поснимали металлические конструкции. Теперь делом занимаются сотрудники порта. Убрать буксир, говорят, будет непросто. Сначала залатают дыру и откачают с буксира два десятка тонн воды. Потом краном перенесут его через волнолом и оттянут к месту стоянки в порт.

Как сообщал УНИАН, судно с нелегальными сигаретами потерпело аварию и село на мель в десяти метрах от берега Одессы. Местные опасались, что пляжный сезон будет сорван. 

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Теги: #Одесса