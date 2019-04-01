В Киеве мужчина повесился на железнодорожном мосту (фото 18+)
16:02, 01 апреля 2019Происшествия
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Документов при себе у мужчины не было, на вид ему около 55 лет.
Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть / фото: "Информатор"
В понедельник, 1 апреля, недалеко от улицы Жмеринской мужчина повесился на железнодорожном мосту.
Об этом сообщает «Информатор».
Фото: "Информатор"
Около 9:00 в полицию поступило сообщение от машиниста поезда о том, что мужчина без признаков жизни висит в петле на перилах железнодорожного моста.
Фото: "Информатор"
Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть, после чего на место прибыли спасатели, которые сняли тело с перил.
Фото: "Информатор"
Документов при себе у мужчины не было, на вид ему около 55 лет. По словам следователей, на теле нет следов насильственной смерти, кроме травм от удушья. Тело уже доставили в морг для более подробной экспертизы.
Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 22 марта, в Киеве по адресу улица Елены Телиги, 17 из-за угроз повесился на своем рабочем месте продавец цветов.
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