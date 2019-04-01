На Полтавщине разыскивают неизвестных, избивших полицейского во время охраны УИК

Правоохранителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами теменной области.

В г. Лубны Полтавской области полиция разыскивает лиц, которые напали на полицейского во время несения службы возле одной из участковых избирательных комиссий.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, инцидент произошел около 21:00 вчера, 31 марта.

По предварительной информации, сержант полиции, 1980 г.н., сделал замечание двум неизвестным мужчинам, с явными признаками опьянения, за нецензурную брань.

Отмечается, что в ответ мужчины напали на полицейского, причинив ему телесные повреждения. Правоохранителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами теменной области.

Полиция проводит мероприятия по установлению лиц, которые напали на полицейского.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Житомире полиция начала уголовное производство по факту нападения члена участковой избирательной комиссии на женщину-полицейского во время подсчета голосов.