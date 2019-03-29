В порту «Черноморск» взорвалась многотонная емкость для хранения зерна, есть пострадавший (фото)

Предварительная причина взрыва - мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в указанной емкости.

В морском торговом порту «Черноморск» сегодня взорвалась емкость для хранения зерна, есть пострадавший.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по имеющейся предварительной информации, взрыв и последующее возгорание многотонной силосной емкости для хранения зерновых культур произошли во время загрузки зерна.

«В результате ЧП травмирован человек, который неподалеку проводил сварочные работы. Он госпитализирован с ожогами лица», - сообщили в главке.

Предварительная причина взрыва - мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в указанной емкости.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черноморского отделения полиции и спасатели. После установления обстоятельств происшествия ему будет дана надлежащая правовая квалификация.