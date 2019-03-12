В Борисполе обвалилась часть стены многоэтажки (видео)

Как отмечается, в результате инцидента пострадавших нет.

В Борисполе на улице Киевский шлях обрушилась часть стены многоэтажного дома. Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.

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"Обвал части стены на доме Киевский шлях 87, благо, никого не убило. Вот так у нас в Борисполе строят", - написал он.

Как отмечается, в результате инцидента пострадавших нет. По словам местных жителей, дом был возведен более 30 лет назад, однако это не первое повреждение здания.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение в Украине. Порывы ветра достигают 35-40 м/с.