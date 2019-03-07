Мошенники-иностранцы обманывали жителей Львовщины, обменивая доллары на гривни

Сумма, которой они завладели таким образом составляет минимум 165 тыс. грн.

Полицейские разоблачили супругов иностранцев, причастных к мошенничеству и кражам у жителей Львовщины. Злоумышленники обманули пожилых людей на сумму более 165 тыс. грн.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области. Оперативники управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции во Львовской области разоблачили 65-летнего иностранца и его 67-летнюю жену, причастных к совершению мошенничеств и кражи на Львовщине.

«Злоумышленники причастны к пяти фактам мошенничеств и краж. Они ежемесячно приезжали в Украину на различных автомобилях. Увидев пожилых людей, останавливались и рассказывали им про своего родственника, который якобы попал в ДТП и объясняли, что им нужны деньги на его лечение. Поэтому просили поменять им доллары на гривни. Как выяснилось, купюры, которые они давали людям, были сувенирными», – рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

Как установили правоохранители, злоумышленники причастны к мошенничествам и кражам, совершенным во Львове, Трускавце, а также в Самборском и Жовковском районах. Сумма, которой они завладели составляет минимум 165 тыс. грн.

По этим фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 185 и ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса ("кража"; "мошенничество"). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до пяти лет.

Продолжается досудебное расследование, проводится проверка причастности злоумышленников к совершению других уголовных правонарушений.