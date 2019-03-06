Во Львовской области участники ДТП устроили драку со стрельбой: есть раненые, среди них иностранцы

Конфликт между мужчинами возник из-за столкновения двух автомобилей - Audi и Toyota.

В городе Червоноград Львовской области вчера, 5 марта, участники ДТП устроили массовую драку со стрельбой, в результате чего один человек получил огнестрельное ранение, пять человек получили травмы, среди них - двое граждан Эстонии и житель Киева.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, около 23.45 поступило сообщение о том, что на ул. Богдана Хмельницкого в Червонограде возник конфликт между группой мужчин и слышны звуки выстрелов.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Червоноградского отдела полиции, следственно-оперативная группа и работники других служб.

Правоохранители установили личности участников конфликта. Ими оказались трое жителей Червонограда в возрасте 26, 27 и 32 лет, двое 39-летних иностранцев и 40-летний киевлянин. Также установлено, что конфликт между мужчинами возник из-за столкновения двух автомобилей - Audi и Toyota.

«Конфликт между водителями и пассажирами автомобилей-участников ДТП перерос в драку, во время которой киевлянин совершил выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль, попав в ногу 27-летнему жителю Червонограда. Остальные участники конфликта также получили телесные повреждения - всем им была оказана медицинская помощь», - отмечается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Устройство для отстрела резиновых пуль полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По информации местных СМИ, драка с перестрелкой произошли возле польского кладбища в Червонограде. Иностранцами оказались двое граждан Эстонии.