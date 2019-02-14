Во Львове обрушилась стена трехэтажного жилого дома

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Во Львове по улице Лычаковской обрушилась внешняя стена трехэтажного жилого дома.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, обрушение произошло сегодня вечером.

В части здания, которое не эксплуатируется, разрушены несущие стены, межэтажные перекрытия. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время администрацией решается вопрос о временном отселении жильцов жилой части дома.

К ликвидации последствий обрушения от ГСЧС привлечено 17 человек и 3 единицы техники.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге вечером, 15 января, в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошел обвал перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1 тысячи квадратных метров. Пострадал 1 человек, его госпитализировали.