Три остановки сердца: на Херсонщине медики спасают годовалую девочку с тяжелыми ушибами после развлечений ее отчима (видео)

У девочки ушиб легких, печени, почек, а еще кровоизлияние в мозг и синяки на голове и ногах.

В Херсонской областной больнице медики борются за жизнь годовалой Влады, которая попала в реанимацию с тяжелыми ушибами.

Без сознания, ребенка доставили из Чаплинского района и уже прооперировали, но врачи утешительных прогнозов не дают, говорится в сюжете ТСН.

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Ушиб легких, печени, почек, а еще кровоизлияние в мозг и синяки на голове и ногах – в таком состоянии маленькую Владу привезли в областную больницу. Врачи не верят в то, что такие травмы ребенок получил вследствие неудачного падения.

"У ребенка уже были три остановки сердца, реанимационные мероприятия проводились. Тяжесть состояния обусловлена закрытой черепно-мозговой травмой. Вся сложность в том, что подозреваем: никто же точно не знает, сколько времени с момента травмы прошло до обращения за медицинской помощью", - рассказал заместитель главного врача Херсонской областной детской клинической больницы Виктор Бурдовицин.

18-летняя мама тоже в больнице, но общаться с журналистами она отказывается. Когда с дочкой случилась беда, она была в колледже, а за Владой присматривал сожитель, с которым девушка живет лишь несколько месяцев. Молодая мама – сирота, ее воспитывала бабушка. О мужчине говорит, что он ухаживал и любил ребенка, хоть он ему и не родной. "Я не знаю, меня здесь не было. Мы с нее пылинки сдували. Она такое солнышко, что вообще, вы что, чтобы ударить ее", - говорит бабушка Ольга Груздева.

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22-летний отчим девочки дает показания в полиции. Его мать говорит, что ничего плохого мужчина не делал. "Как и всегда, с ребенком играл – подбрасывал. Ей нравилось, она смеялась. Говорит, посадил ее на пол, она начала плакать. Ну, говорит, взял и подбросил ее. Получается, она как-то из рук выкрутилась и он не успел ее поймать. Он был адекватный, понимаете – не пьяный, не обкуренный", - настаивает мать отчима Наталья Панасюк.

Правоохранители сейчас тоже знают только версию самого отчима, скорую он вызвал сам. Мужчина уверяет, что ребенка не бил, а в уголовном производстве его обвиняют в неосторожности. "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает общественные работы, исправительные работы или ограничение свободы до двух лет", - пояснил начальник отдела ювенальной превенции ГУНП Украины в Херсонской области Ярослав Шанько. Только судебно-медицинская экспертиза сможет окончательно определить, действительно ли девочка балансирует между жизнью и смертью из-за одного падения, ведь врачи успели заметить у нее и старые синяки.

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