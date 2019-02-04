В полиции рассказали подробности поджога кафе в Днепре

Женщины госпитализированы с ожогами рук. Полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу.

В Днепре вечером 3 февраля неизвестные бросили бутылки с легковоспламеняющимся веществом в помещение кафе, расположенного на Соборной площади, в результате чего пострадали две женщины.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Установлено, что двое неизвестных бросили в кафе две бутылки с неизвестным веществом, которое затем загорелось», - говорится в сообщении.

В результате пожара получили ожоги рук две женщины: владелица кафе, 1978 года рождения, и посетительница заведения, 1985 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в ожоговое отделение Днепропетровской городской клинической больницы №2.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

Полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу.