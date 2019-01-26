Наркотики без рецепта: в одесской аптеке произошел конфликт между активистами и силовиками

Во время конфликта охранники применили газ раздражающего действия, а один из них несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

В Киевском районе Одессы полиция выясняет обстоятельства конфликта между активистами, заявившими о незаконной продаже кодеина в аптеке, и охранниками, применившими газ и оружие.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня вечером на улице Ильфа и Петрова.

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По предварительной информации, конфликт произошел между представителями общественной организации, которые, по их словам, свободно приобрели в аптеке без рецепта кодеиносодержащий препарат, и работниками охранной фирмы «Зевс». Последние прибыли по вызову фармацевтов, с которыми общественники «выясняли отношения из-за свободной продажи запрещенных таблеток».

Отмечается, что во время конфликта охранники применили газ раздражающего действия и один из них несколько раз выстрелил в воздух из пистолета, как предполагается, травматического действия.

Вышеназванная аптека расположена на первом этаже многоэтажного жилого дома.

Вследствие выстрела никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Таблетки, приобретенные в аптеке, изъяты и будут направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и законность действий всех участников конфликта.