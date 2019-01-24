Пожар на танкерах: в Черном море возобновили поиск пропавших моряков

В результате взрыва и пожара на двух танкерах «Маэстро» и «Кэнди», произошедших 21 января у берегов оккупированного Россией украинского Крыма, погибли 14 человек.

Спасатели возобновили поиск пропавших членов экипажа танкеров «Маэстро» и «Кэнди» в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе «Росморречфлот», пишет Радио Свобода.

«Спасательная операция возобновилась в 9 утра. Ожидается, что вскоре к поискам присоединится вертолет МЧС», – заявили в ведомстве.

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Как сообщили спасатели, горящие танкеры дрейфуют к крымскому побережью.

В результате взрыва и пожара на двух танкерах «Маэстро» и «Кэнди», произошедших 21 января у берегов оккупированного Россией украинского Крыма, погибли 14 человек. Кроме того, СМИ сообщают о 12 спасенных. Еще судьба пяти неизвестна.

Следственный комитет России по факту гибели людей в результате пожара на танкерах у берегов оккупированного Россией украинского Крыма возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщает, что судна «Маэстро» и «Кэнди» были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирию.

По словам украинского журналиста Андрея Клименко, танкеры принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, что находится в «сирийском списке санкций США».