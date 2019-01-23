В центре Днепра спасатели ликвидировали пожар в магазине одежды

Огнем уничтожены одежда и мебель внутри магазина на площади 20 кв. м.

В центре Днепра в торгово-деловом комплексе, который расположен на Екатеринославском бульваре, сегодня ночью сгорел магазин по продаже одежды Symbol.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила в 00:42.

По указанному адресу были направлены дежурные отделения 1 и 2 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда.

Спасатели установили, что возгорание возникло на первом этаже шестиэтажного здания торгово-делового комплекса в магазине по продаже одежды.

Огнем уничтожены товар (одежда) и мебель внутри магазина на площади 20 кв. м.

Пожар локализован в 01:01 и ликвидирован в 1:12.