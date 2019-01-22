Под Днепром в ДТП попали десять автомобилей

В аварию попали два пассажирских автобуса, несколько легковых автомобилей, два грузовика и фура.

Сегодня, 22 января, около 8:45, на трассе Днепр - Каменское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием около 10 транспортных средств.

Об этом сообщает местное издание «Днепр час».

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В масштабное ДТП попали два пассажирских автобуса, несколько легковых автомобилей, два грузовика и фура, которую развернуло на дороге. Несколько транспортных средств в результате аварии слетели в кювет.

Информации о пострадавших нет, движение на участке затруднено. Причиной могли стать плохие погодные условия: на дороге плохая видимость, густой туман и гололёд.

Информация о пострадавших выясняется.

Как сообщал УНИАН, утром на улице Столичное шоссе Голосеевского района столицы произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобили "Таврия" и "Volkswagen".