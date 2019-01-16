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В Одесской области водитель "Волги" сбил двух подростков и сбежал, бросив автомобиль

10:34, 16 января 2019
Происшествия
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Полиция устанавливает обстоятельства наезда на несовершеннолетних / od.npu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, ЧП произошло вчера вечером на одной из улиц села Боковое.

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Установлено, что неизвестный, управляя автомобилем «ГАЗ-24» на скользком неосвещенном участке дороги, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов - девочек в возрасте 13 и 15 лет.

Как отмечается, дети шли по ходу движения транспорта. После наезда водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль.

Обоих пострадавших доставили в Любашевскую районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности водителя и его местонахождения. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Ривне автобус сбил насмерть двух пешеходов.

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Теги: #ДТП#подростки#Одеса