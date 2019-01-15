Месть за убитого самца: местные жители рассказали о причине нападения волчицы на Запорожье (видео)

Пострадавшие селяне остаются в больнице.

Трое покусанных лесной хищницей неподалеку от Бердянска до сих пор в больнице, но без угрозы для жизни, говорят врачи.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Юрий уже с улыбкой рассказывает, как отбивался от хищника во дворе своей дачи. Говорит, живет там постоянно, так еще и подрабатывает охранником. В 16 часов собрался в ежедневный обход, когда услышал подозрительный шум за спиной. Оглянулся и в это время на него вскочил немалый зверь. И сразу же вцепился в левую руку. Сначала Юрий подумал, что это одичавшая собака. Говорит, кричал и изо всех сил отбивался рукой. И нападавший отступил.

На двор соседнего дачного кооператива хищник наведался где-то через полчаса после нападения на пенсионера. Волчица напала на двух сестер, которые вышли, чтобы отогнать, как им показалось, незнакомую собаку. Не уберегли даже два четвероногих охранника.

Разъяренный хищник погрыз руку одной из женщин, а второй вцепился в лицо. Сестры отбили атаку зверя железным ломом, а потом позвали на помощь соседа, который и повез их в больницу.

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Сейчас обе сестры, как и Юрий тоже в больнице. Женщину с ранами головы сначала спасали в реанимации, но уже перевели в травматологию. Общаться с журналистами пострадавшие не хотят. Медики же успокаивают, угрозы для жизни пациентов нет. В больнице они пробудут еще неделю, к тому же будут получать вакцину от бешенства.

«Если мы не предполагаем возникновения бешенства - то что самое опасное, то далее самая большая опасность - это инфицирование этих ран, гнойное воспаление», - говорит заведующий отделением травматологии Бердянской городской больницы Эдуард Гавриленко.

Что это был не одичавший пес, а именно волчица стало известно вскоре. Потому что хищница в лесополосе набросилась еще и на двух лесорубов. Они забили ее палками.

«Нападали в прошлом году на баранов, овец. Воровали животных, но на людей, а еще днем, это первый случай», - говорит местный.

Тело зверя сожгли, а голову отдали на экспертизу. По предварительным данным, бешенство не подтвердилось. Поэтому местные нашли другое объяснение агрессии. Рассказывают историю об отчаянии молодой хищницы. Мол, неделю назад на трассе машина сбила ее самца. И волчица так за него мстила.