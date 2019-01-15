На шахте под оккупированным Луганском погиб шахтер

Мужчину обнаружили без сознания на перегрузе с ленточного конвейера.

На оккупированной территории Луганской области от производственной травмы погиб горняк шахты «Красный партизан».

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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на «госгорпромнадзор ЛНР».

По информации оккупационной структуры, шахтера 1992 года рождения, работавшего на подземном участке конвейерного транспорта, обнаружили без сознания на перегрузе с ленточного конвейера.

Напомним, в июле 2017 года в Донецкой области во время выполнения работ погиб шахтер.