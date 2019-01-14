Амосова со сторонниками пыталась штурмовать медуниверситет Богомольца - Супрун

"Екатерина Амосова останавливаться не собирается. Нам известно, что планируется еще одна попытка штурма - уже с участием представителей суда", - добавила Супрун.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что бывшая руководительница Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками пыталась штурмовать вуз.

Видео она опубликовала в Twitter. "Прямо сейчас Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками, что ведут себя, как обычные титушки, осуществляют штурм НМУ им. Богомольца", - написала Супрун.

Прямо зараз Катерина Амосова разом зі своїми прихильниками, що поводяться, як типові тітушки, здійснюють штурм НМУ ім. Богомольця. pic.twitter.com/sUHsgdi2Nv — Уляна Супрун (@usuprun) January 14, 2019

На видео видно потасовку в помещении заведения и драку.

Позже Супрун сообщила, что полиция вывела из НМУ им. Богомольца людей, которые пытались прорваться в здание силой. Сейчас они дают объяснения правоохранителям.

"Но на этом Екатерина Амосова останавливаться не собирается. Нам известно, что планируется еще одна попытка штурма - уже с участием представителей суда", - добавила она.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины в третий раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца.