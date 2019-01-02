В оккупированном Крыму избили крымскотатарского активиста

Неизвестный мужчина ударил его со спины предметом, похожим на дубинку.

В оккупированном Крыму неизвестный напал на активиста Ризу Асанова.

Как сообщает в Facebook правозащитная организация "Крымская солидарность", на Асанова напали сегодня в крымском Белогорске.

"Неизвестный мужчина ударил его со спины предметом, похожим на дубинку. По мнению активиста, мужчина был не один. От удара Риза Асанов потерял сознание. Придя в себя, он услышал угрозы в свой адрес", - сказано в сообщении.

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После этого активист направился в Белогорскую районную больницу, в приёмном отделении которой его обследовал врач. Асанову поставили диагноз "ушиб правого плеча и сотрясение головного мозга средней тяжести" и назначили медикаментозное лечение.

Асанов также отметил, что написал заявление в полицию, но при этом никто из правоохранителей не выдал какое-либо подтверждение об этом.

"Взяли два заявления, но мне выдали просто корешок. Я просил выдать мне копии или дать сфотографировать. Но ничего не получил", - добавил он.