В результате вчерашнего столкновения маршрутки с грузовиком под Киевом погиб человек
10:16, 12 декабря 2018Происшествия
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В результате аварии множество пассажиров маршрутки получили серьезные травмы. Один человек умер по дороге в больницу.
В результате ДТП погиб человек \ \ ДТП Kiev.UA
Неподалеку от Гостомеля маршрутка с двумя десятками пассажиров врезалась в грузовик.
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Как сообщал УНИАН, инцидент произошел поздно вечером 11 декабря на Гостомельской трассе.
По информации, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в припаркованную на обочине фуру. Он утверждает, что его ослепили фары встречных машин и поэтому он не увидел грузовик.
В результате аварии множество пассажиров маршрутки получили серьезные травмы. Один мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Все обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.
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