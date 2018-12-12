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В результате вчерашнего столкновения маршрутки с грузовиком под Киевом погиб человек

10:16, 12 декабря 2018
Происшествия
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В результате ДТП погиб человек \  \ ДТП Kiev.UA

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Как сообщал УНИАН, инцидент произошел поздно вечером 11 декабря на Гостомельской трассе.

По информации, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в припаркованную на обочине фуру. Он утверждает, что его ослепили фары встречных машин и поэтому он не увидел грузовик.

В результате аварии множество пассажиров маршрутки получили серьезные травмы. Один мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Все обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

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Теги: #ДТП#маршрутка