В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП, есть пострадавшие (фото, видео)

Две девушки были госпитализированы с травмами головы.

На Броварском проспекте в ДТП попало четыре машины. Столкнулись Audi, Chevrolet, Dacia и ВАЗ.

Инцидент произошел около 22:05 в понедельник, 10 декабря, сообщает "Информатор".

По словам водителя Chevrolet, он и Audi стояли на перекрестке, когда в них врезалась Dacia,в которую, в свою очередь, влетел ВАЗ 21099. Водитель Audi, чей автомобиль пострадал незначительно, дождался оформления ДТП и уехал. Chevrolet пострадал намного сильнее, однако и его водитель, к счастью, не пострадал.

Самые серьезные повреждения получил автомобиль Dacia. В результате аварии передняя и задняя части автомобиля оказались смяты, а две девушки-пассажира авто были госпитализированы с повреждениями головы. Водитель Dacia, несмотря на то, что тоже пострадал, от госпитализации отказался.

Водитель ВАЗ по словам полицейских и участников ДТП, демонстрировал все признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, невнятная речь и неровная ходьба.

На месте происшествия работали патрульные, "скорая" увезла пострадавших в больницу. Причины происшествия установит следствие.

Видео "Информатор"

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки произошло три ДТП с патрульными автомобилями.